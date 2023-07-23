Алиев выразил уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества между Азербайджаном и Египтом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Египта Абдула Фаттаха ас-Сиси с национальным праздником страны - Днем Революции, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

В поздравительном письме Алиев отметил, что народы двух стран объединяют традиционные дружеские отношения.

"Сегодня наши межгосударственные отношения, построенные на этих добрых традициях, успешно развиваются. Верю, что в соответствии с интересами наших народов дружественные отношения сотрудничества между Азербайджаном и Египтом будут и впредь расширяться и укрепляться нашими совместными усилиями", - отмечается в послании.

В.Алиев