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Внешняя политика 23.07.2023 11:34

Алиев выразил уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества между Азербайджаном и Египтом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Египта Абдула Фаттаха ас-Сиси с национальным праздником страны - Днем Революции, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

В поздравительном письме Алиев отметил, что народы двух стран объединяют традиционные дружеские отношения.

"Сегодня наши межгосударственные отношения, построенные на этих добрых традициях, успешно развиваются. Верю, что в соответствии с интересами наших народов дружественные отношения сотрудничества между Азербайджаном и Египтом будут и впредь расширяться и укрепляться нашими совместными усилиями", - отмечается в послании.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕГИПЕТ, ПРЕЗИДЕНТ, АЛИЕВ


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