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Дальнее зарубежье 24.07.2023 17:01

В Дании ультранационалисты сожгли Коран близ посольства Ирака

Активисты ультранационалистической организации "Датские патриоты" сожгли Коран перед посольством Ирака в Копенгагене, передают в понедельник западные СМИ.

Двое мужчин пришли к зданию посольства в понедельник утром и задокументировали процесс сожжения священного для мусульман писания.

На минувшей неделе активисты той же организации провели аналогичную акцию и транслировали ее в онлайн-режиме на Facebook.

Группа "Датские патриоты" известна оскорбительными высказываниями в адрес ислама. Ранее ее представители оскверняли турецкий флаг и Коран перед посольством Турции в Копенгагене.

В Ираке ранее этим летом раскритиковали Швецию за то, что власти этой страны не препятствуют акциям по сожжению Корана.

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Тэги: ДАНИЯ, КОРАН, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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