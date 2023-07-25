На севере Италии из-за шторма погибли два человека

Сильный шторм обрушился на ряд районов Италии и унес жизни двух человек, сообщают во вторник европейские СМИ.
Жертвами стихии стали две женщины, на которых упали деревья в пригороде Милана Монца и городе Брешиа.
Из-за штормового ветра в Милане повалены деревья, что привело к блокировке ряда автомобильных дорог, движение общественного транспорта осуществляется с перебоями.
Между тем, на Сицилии на фоне чрезвычайно жаркой погоды начались лесные пожары, которые утром во вторник приблизились к территории аэропорта Палермо, после чего службы безопасности закрыли его на несколько часов. Позже воздушная гавань возобновила работу. Накануне в Катании на Сицилии температура воздуха поднялась до 47,6 градусов по Цельсию.
По другую сторону от Средиземного моря - в Тунисе и Алжире - также установилась аномально жаркая погода. В Тунисе в понедельник столбик термометра достиг почти 50 градусов по Цельсию. На границе Туниса и Алжира вспыхнули лесные пожары, сотни человек эвакуированы. При этом, в соседних Марокко и Ливии температура воздуха остается в соответствии с климатической нормой.
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