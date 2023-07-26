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Оборона 26.07.2023 14:15

Турецкая Turkish Aerospace Industries осуществит модернизацию штурмовиков «СУ-25» ВВС Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана и турецкая Turkish Aerospace Industries (TAI, или Turk Havac?l?k ve Uzay Sanayi A.S., TUSAS) подписали соглашение о модернизации штурмовиков "СУ-25".

"Церемония подписания контракта по проекту модернизации СУ-25 ВВС Азербайджана состоялась в рамках 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF в Стамбуле в среду", - сообщают турецкие СМИ.

Договор предусматривает проведение работ по модернизации авионики и интеграции систем управляемого артиллерийского вооружения турецкого производства на самолеты, находящиеся на вооружении командования ВВС Азербайджана.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, ШТУРМОВИКИ, МОДЕРНИЗАЦИЯ

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