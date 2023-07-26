Население Японии сократилось во всех префектурах

Население Японии заметно сократилось в 2022 году, в то время как число проживающих в стране иностранцев возросло до наивысшего уровня за последние 10 лет, передает Associated Press со ссылкой на данные японского министерства внутренних дел и коммуникации.
По его информации, в 2022 году численность японцев сократилась на 800 тыс. человек, или на 0,65% по сравнению с 2021 годом, и достигла к 1 января 2023 года 125,41 млн человек. При этом численность населения Японии падает 14-й год подряд.
Аssociated Press отмечает, что впервые за время сбора подобных данных, численность населения сократилась сразу во всех 47 префектурах Японии.
В то же время число иностранных граждан, проживающих в Японии, возросло - на 10,7%, и это самый высокий прирост населения за счет приезжих с 2013 года. К настоящему моменту доля иностранцев среди населения Японии составляет 2,4%.
После 2008 года население Японии неуклонно сокращается ввиду невысокого уровня рождаемости. В минувший год в стране родилось вновь крайне низкое число детей - 771,8 тыс.
Нынешнее правительство Японии считает проблему с низкой рождаемостью одной из основных, требующих решения.
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