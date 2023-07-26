Баку призвал Дели пересмотреть решение по поставкам летального оружия в Армению

Азербайджан выразил обеспокоенность фактами поставок Индией вооружения Армении, сообщают официальные СМИ.

Помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в среду встретился с послом Индии в Баку Шридхараном Мадхусудхананом.

В ходе встречи Гаджиев сказал, что углубление военного сотрудничества между Арменией и Индией и распространенные в последние дни в СМИ фото и видео материалы о поставках в Армению через Иран систем вооружений индийского производства вызывает беспокойство у азербайджанской стороны.

Он подчеркнул, что поставка Индией летального оружия в Армению, в период, когда Баку и Ереван ведут переговоры о мирном соглашении, открывает путь для милитаризации Армении и эскалации ситуации и создает препятствия для установления устойчивого мира и безопасности в регионе Южного Кавказа.

По его словам, это также идет в разрез с провозглашенным внешнеполитическим курсом Индии, основанным на нормах и принципах международного права, а также противоречит "Бандунгским принципам" Движения неприсоединения, в котором она также представлена.

Гаджиев призвал посла Индии довести до сведения официального Дели серьезные опасения азербайджанской стороны и пересмотреть решение Индии относительно поставок летального оружия в Армению.

В свою очередь посол Индии отметил, что вопрос, поднятый азербайджанской стороной, будет передан в соответствующие инстанции, и отметил важность проведения диалога между двумя странами для обсуждения проблемных вопросов в двусторонних отношениях.

Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан всегда открыт для диалога с Индией.

Б.Рустамбеков