Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8862 RUR   0.0189 GBR   2.2027 TRY   0.0631

Цена на нефть

26.07 $/bbl +/- WTI 78.78 -0.85 Brent 82.92 -0.72

АПК 27.07.2023 18:46

Mastercard потребовала запретить приобретение каннабиса с помощью своих карт

Американская Mastercard Inc., оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, потребовала от финучреждений США заблокировать возможность приобретения каннабиса с помощью дебетовых карт компании, пишет MarketWatch.

На прошлой неделе Mastercard направила письмо соответствующего содержания всем банкам и процессинговым компаниям, которые, по ее сведениям, предоставляют платежные услуги продавцам каннабиса.

"Федеральное правительство считает продажу марихуаны незаконной, поэтому такие покупки в рамках нашей платежной системы недопустимы", - говорится в электронном письме представителя компании.

Законопроект об открытии финансовой системы для компаний, торгующих марихуаной, известный как SAFE Banking Act, несколько раз представлялся на рассмотрение Конгресса, однако, как считают эксперты, сколько-нибудь существенного прогресса в деле легализации марихуаны на федеральном уровне в ближайшие полтора года не последует. На данный момент использование каннабиса легализовано в 38 штатах из 50.

Конкурент Mastercard, компания Visa Inc., пока не сообщала об аналогичных мерах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, MASTERCARD, КАННАБИС, ЗАПРЕТ


Похожие новости


Visa и Mastercard откладывают повышение межбанковских комиссий еще на год Visa и Mastercard могут повысить сборы по картам MasterCard собирает команду специалистов по криптовалютам MasterCard приостановит обслуживание карт СМП банка и Инвесткапиталбанка - сообщение системы

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az