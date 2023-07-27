Mastercard потребовала запретить приобретение каннабиса с помощью своих карт

Американская Mastercard Inc., оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, потребовала от финучреждений США заблокировать возможность приобретения каннабиса с помощью дебетовых карт компании, пишет MarketWatch.
На прошлой неделе Mastercard направила письмо соответствующего содержания всем банкам и процессинговым компаниям, которые, по ее сведениям, предоставляют платежные услуги продавцам каннабиса.
"Федеральное правительство считает продажу марихуаны незаконной, поэтому такие покупки в рамках нашей платежной системы недопустимы", - говорится в электронном письме представителя компании.
Законопроект об открытии финансовой системы для компаний, торгующих марихуаной, известный как SAFE Banking Act, несколько раз представлялся на рассмотрение Конгресса, однако, как считают эксперты, сколько-нибудь существенного прогресса в деле легализации марихуаны на федеральном уровне в ближайшие полтора года не последует. На данный момент использование каннабиса легализовано в 38 штатах из 50.
Конкурент Mastercard, компания Visa Inc., пока не сообщала об аналогичных мерах.
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