Алиев утвердил Дни городов, расположенных на освобожденных от оккупации территориях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Дня города" для городов, расположенных на освобожденных от оккупации территориях.
Цель такого решения - увековечить историческую победу, завоеванную в Отечественной войне.
Согласно документу, ежегодно будет торжественно отмечаться: 26 августа - как День города Лачын; 4 октября - День города Джебраил; 17 октября - День города Физули; 20 октября - День города Зангилан; 25 октября - День города Губадлы; 8 ноября - День города Шуша; 20 ноября - День города Агдам; 25 ноября - День города Кельбаджар.
Министерству культуры Азербайджана совместно со спецпредставителями президента Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.
Текст распоряжения опубликован в понедельник на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
Азербайджан в январе-мае увеличил экспорт метанола в ЕС на 0,7%
Товарооборот между Азербайджаном и Турцией в I полугодии 2023 года приблизился к $4 млрд - Байрамов
Байрамов назвал неприемлемыми акты осквернения Корана в Швеции и Дании
Почти 60 кг героина обнаружили казахстанские полицейские в фуре с арбузами, ехавшей из Кыргызстан в РФ
Министры окружающей среды G20 не согласовали итоговое заявление на встрече в Индии
На северо-западе Азербайджана будет построено новое водохранилище
Алиев посещает Шушинский район
Ереван продолжает препятствовать открытию Зангезурского коридора - Байрамов
Песков подтверждает планы проведения в среду телефонного разговора Путина и Эрдогана
Военные в Нигере обвинили Францию в планах вернуть прежнюю власть в стране
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank поддержал предпринимательство в регионах!
Банк Республика запустил кампанию «Онлайн Выгодно!» для предпринимателей!
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС