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Внутренняя политика 31.07.2023 14:07

Алиев утвердил Дни городов, расположенных на освобожденных от оккупации территориях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Дня города" для городов, расположенных на освобожденных от оккупации территориях.

Цель такого решения - увековечить историческую победу, завоеванную в Отечественной войне.

Согласно документу, ежегодно будет торжественно отмечаться: 26 августа - как День города Лачын; 4 октября - День города Джебраил; 17 октября - День города Физули; 20 октября - День города Зангилан; 25 октября - День города Губадлы; 8 ноября - День города Шуша; 20 ноября - День города Агдам; 25 ноября - День города Кельбаджар.

Министерству культуры Азербайджана совместно со спецпредставителями президента Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Текст распоряжения опубликован в понедельник на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ДНИ/ГОРОДОВ

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