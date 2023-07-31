Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник, 31 июля, провел переговоры с министром иностранных и европейских дел Республики Хорватия Гордоном Гирличем-Радманом, Украина и Хорватия договорились об использовании хорватских портов для экспорта украинского зерна.
"Главной темой наших переговоров сегодня, как и традиционно с другими партнерами, было оружие. Мы обсудили дальнейшую поддержку Хорватии, а также я поблагодарил за уже оказанную помощь. По понятным причинам не буду делиться деталями. Скажу лишь, что есть конкретные договоренности, которые в скором времени будут реализованы. Отдельно отмечу, что помощь, которую оказывает Хорватия, очень солидна, если посчитать ее долю в общем военном бюджете этой страны", - приводит слова Кулебы пресс-служба МИД Украины.
Учитывая выход РФ из "Черноморской зерновой инициативы", важной темой переговоров стал украинский продовольственный экспорт.
"Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить наиболее эффективные маршруты в эти порты и максимально воспользоваться этой возможностью. Каждый вклад в разблокировку экспорта, каждая открытая дверь - это настоящий, действенный вклад в продовольственную безопасность мира. Благодарю Хорватию за конструктивную помощь", - подчеркнул он.
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