Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8713 RUR   0.0184 GBR   2.1842 TRY   0.063

Цена на нефть

28.07 $/bbl +/- WTI 80.58 +0.49 Brent 84.41 +0.62

Дальнее зарубежье 31.07.2023 20:20

Украина и Хорватия договорились об использовании хорватских портов для экспорта украинского зерна

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник, 31 июля, провел переговоры с министром иностранных и европейских дел Республики Хорватия Гордоном Гирличем-Радманом, Украина и Хорватия договорились об использовании хорватских портов для экспорта украинского зерна.

"Главной темой наших переговоров сегодня, как и традиционно с другими партнерами, было оружие. Мы обсудили дальнейшую поддержку Хорватии, а также я поблагодарил за уже оказанную помощь. По понятным причинам не буду делиться деталями. Скажу лишь, что есть конкретные договоренности, которые в скором времени будут реализованы. Отдельно отмечу, что помощь, которую оказывает Хорватия, очень солидна, если посчитать ее долю в общем военном бюджете этой страны", - приводит слова Кулебы пресс-служба МИД Украины.

Учитывая выход РФ из "Черноморской зерновой инициативы", важной темой переговоров стал украинский продовольственный экспорт.

"Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить наиболее эффективные маршруты в эти порты и максимально воспользоваться этой возможностью. Каждый вклад в разблокировку экспорта, каждая открытая дверь - это настоящий, действенный вклад в продовольственную безопасность мира. Благодарю Хорватию за конструктивную помощь", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ХОРВАТИЯ, ЗЕРНО


Похожие новости


Президент Хорватии уверен, что Европа, а не США "расплачивается" за конфликт на Украине Хорватия не намерена поставлять танки Украине Хорватия решила не тренировать украинских солдат в рамках миссии ЕС Посол Хорватии в Украине возвращается из Львова в Киев Хорватия ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС Украина и Хорватия 5 ноября подпишут меморандум об Адриатическом газовом коридоре - Азаров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az