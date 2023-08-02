Алиев утвердил рамочный документ о сотрудничестве с UNIDO до 2027г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ об утверждении рамочного документа по сотрудничеству между правительством Азербайджана и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) на 2022-2026 годы».

Согласно указу, Кабинету министров страны поручено выполнение положений данного документа.

Кроме того, МИД должен уведомить UNIDO о завершении Азербайджаном необходимых внутренних процедур для вступления в силу документа.

Как сообщалось ранее, Азербайджан и UNIDO подписали данный документ в ноябре 2022 года.

Х.Насирзаде