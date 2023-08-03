Прямой ущерб от военной агрессии РФ достиг $150 млрд – KSE Institute

Сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России по итогам июня оценивается в $150,5 млрд, следует из отчета KSE Institute.
В общем объеме прямого ущерба наибольшую долю составляют потери жилищного фонда - $55,9 млрд, учитывая убытки примерно $1 млрд от затоплений и разрушений жилых домов в результате подрыва ГЭС.
По предварительным данным областных военных администраций, по состоянию на июнь 2023 года, общее количество разрушенных или поврежденных в результате боевых действий объектов жилищного фонда составляет около 167,2 тыс. зданий, из них 147,8 тыс. - частные дома; 19,1 тыс. – многоквартирные, еще 0,35 тыс. – общежития.
На втором месте по сумме убытков сфера инфраструктуры (транспортная инфраструктура, дорожное хозяйство, железнодорожная инфраструктура, а также авиационная отрасль и портовая отрасль) - $36,6 млрд.
С начала боевых действий в Украине были повреждены 19 аэропортов и гражданских аэродромов, по меньшей мере 126 железнодорожных станций. Следствием подрыва Каховской ГЭС стали также повреждения портовых терминалов, расположенных на правом и левом берегах Днепра и затопление дорог Херсонской области.
Потери активов бизнеса оцениваются на уровне $11,4 млрд.
Одной из наиболее пострадавших сфер также остается образование: прямые задокументированные убытки от разрушений учебных заведений составляют $9,7 млрд.
По состоянию на июнь 2023 года прямые убытки нанесены инфраструктуре украинской энергетики, по предварительным оценкам, составляют $8,8 млрд.
Общая сумма ущерба от разрушений и повреждений учреждений социальной сферы, науки и здравоохранения, культурных сооружений, спортивных объектов и административных зданий составляет около $5,9 млрд.
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