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Дальнее зарубежье 05.08.2023 10:02

Право Трампа на охрану может позволить ему избежать тюрьмы при признании виновным

Право экс-президента США Дональда Трампа на пожизненную охрану может позволить ему избежать тюрьмы при признании виновным, пишет The Washington Post.

По данным источников, Трамп в случае признания его виновным, вероятно, сможет повлиять на то, попадет ли он в тюрьму и в каких условиях будет там находиться.

Такая возможность у политика будет благодаря "закону, который разрешает бывшим президентам США всю жизнь пользоваться охраной Секретной службы". Она отвечает за безопасность первых лиц в США.

В 2023 году Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, связанным с попыткой его сторонников штурмовать Капитолий в январе 2021 года и незаконным хранением секретных документов в Мар-а-Лаго во Флориде, а также их уничтожением.

4 августа Трамп не стал признавать дополнительные обвинения в деле о секретных документах.

Отмечается, что экс-президент США договорился с прокуратурой о неявке в суд во Флориде и отказался от процедуры зачтения новых инкриминируемых ему статей.

Также Трамп заявил, что Верховный суд страны должен изучить ситуацию с тем, что в отношении него заведено несколько дел, так как это является вмешательством в президентские выборы.

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Тэги: ТРАМП, АРЕСТ, ОХРАНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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