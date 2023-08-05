Индийская станция Chandrayaan-3 успешно выведена на окололунную орбиту

Индийская станция для исследования Луны Chandrayaan-3 (Чандраян-3) успешно выведена на эллиптическую окололунную орбиту, сообщила в субботу Индийская организация космических исследований (ISRO).
"Chandrayaan-3 успешно выведена на окололунную орбиту", - сообщила организация в соцсетях.
Теперь аппарату предстоит провести ряд орбитальных манёвров перед отделением посадочного модуля c луноходом от модуля с двигательной установкой для последующего прилунения, запланированного на 23 августа.
Запуск ракеты LVM3 с автоматической межпланетной станцией Chandrayaan-3 был осуществлен 14 июля в 14:35 по местному времени (в 13:05 по Баку) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота.
Станция Chandrayaan-3 состоит из трех компонентов - посадочного модуля, модуля с двигательной установкой и лунохода. Их основная задача заключается в демонстрации и испытании технологий, необходимых для проведения межпланетных миссий.
После того, как аппарат достигнет окололунной орбиты, его посадочный модуль должен будет совершить мягкую посадку на поверхность Луны, затем ровер, оснащенный различным исследовательским оборудованием, съедет с платформы и начнет проведение химического анализа поверхности естественного спутника Земли. Миссия лунохода массой 20 кг рассчитана на 14 земных суток.
Предыдущая попытка отправить на Луну посадочный модуль и луноход была предпринята в 2019 году в рамках миссии Chandrayaan-2. Тогда орбитальный аппарат сумел выйти на окололунную орбиту, однако из-за возникших проблем со связью специалисты не смогли скорректировать прилунение отделившегося от межпланетной станции посадочного модуля, который разбился о поверхность Луны.
Орбитальный аппарат миссии Chandrayaan-2 остался на орбите и продолжает собирать научные данные о естественном спутнике Земли. В рамках Chandrayaan-3 такая миссия не предусмотрена.
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