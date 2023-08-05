Кулеба и Фидан обсудили будущее «зерновой сделки»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом по поводу ситуации с «зерновой сделкой»

"У меня был звонок с Хаканом Фиданом, чтобы обсудить Черноморскую зерновую инициативу", - написал Кулеба в микроблоге Твиттер.

Глава МИД сообщил, что в разговоре подчеркнул пагубное влияние выхода России из сделки на африканские страны и глобальную продовольственную безопасность.

"Турция продолжит усилия по восстановлению сделки", - подчеркнул Кулеба.

Также, по словам главы украинского МИД, стороны обсудили дальнейшие двухсторонние украино-турецкие отношения.