В офисе Зеленского прокомментировали переговоры по Украине в Джидде

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что большинство стран, которые приняли участие в переговорах по украинскому конфликту в городе Джидда Саудовской Аравии, определились, как внесут свой вклад в реализации "формулы мира". Его цитирует издание "Страна.ua".
По словам Ермака, все присутствующие на встрече в Джидде "засвидетельствовали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международному праву и уважению суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств". Он указал, что украинская "формула мира" построена на этих принципах.
"Встреча в Джидде стала шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной. Каждое государство - участник консультаций, может проявить лидерство в глобальных усилиях ради мира. И большинство из них уже определило свою роль в реализации отдельных пунктов формулы", - сказал глава офиса президента.
До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал итоги переговоров по решению украинского кризиса, которые прошли в городе Джидда Саудовской Аравии. Он считает, что переговоры с Киевом пока не нужны. Как отметил Медведев, трудно осуждать "желание закончить войну", но всякие предложения о мире имеют шансы на успех при соблюдении нескольких ключевых условий, в том числе участие в переговорах России, которую не пригласили на встречу в Саудовской Аравии.
В.Алиев
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