Ливни вызвали наводнения в Словении и Хорватии

Критическая ситуация складывается в ряде регионов Словении и Хорватии из-за наводнений, вызванных ливневыми дождями, сообщают в понедельник местные СМИ.
По данным радио и телевидения Словении, около 2 тыс. домохозяйств из-за разгула стихии остались без энергоснабжения в горных районах страны на границе с Австрией. В наиболее пострадавших населенных пунктах будут размещены передвижные трансформаторные станции. Сообщение с этими районами осложняют оползни, сошедшие на дороги.
На помощь Словении направляются сотрудники Красного креста из Хорватии, Черногории, Польши и Венгрии. Они доставляют в пострадавшие районы воду, продовольствие и предметы гигиены.
В Хорватии в последние дни наиболее сложная ситуация складывается в течениях рек Сава и Драва.
Согласно информации хорватской телерадиокомпании ХРТ с места событий, в некоторых местах уровень воды в Драве достиг критического, в ряде населенных пунктов объявлен режим чрезвычайного положения. Местные жители в соцсетях публикуют кадры разрушений жилых домов, вызванных наводнениями.
В Саве в понедельник уровень воды немного снизился.
О дождях, штормовых ветрах и граде сообщают и с запада Сербии, однако ситуация там остается под контролем.
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