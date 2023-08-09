Власти Азербайджана утвердили список товаров и сырья, освобождаемых от НДС и таможенных пошлин при импорте для использования в Карабахе и В.Зангезуре

Кабинет министров Азербайджана утвердил список товаров и сырья, освобождаемых от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте в случае их использования на освобожденных территориях – в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Согласно постановлению кабмина, от НДС и таможенных пошлин освобожден импорт 371 наименования товаров, включая технику, технологическое оборудование и установки, сырье и материалы. Также решение охватывает импорт для 14 сфер экономической деятельности на освобожденных территориях.

В частности, в этот список входят следующие сферы деятельности: производство одежды и меховых изделий; кожи и кожаных изделий; обуви; сборных паркетных полов; обоев; сантехнических изделий из керамики; инструментов; компьютерной, электронной и оптической продукции; электротехнического оборудования; машин и оборудования; прочих автотранспортных средств для перевозки пассажиров и контейнеров, специально предназначенных для перевозки грузов одним или несколькими способами; мотоциклов и мопедов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с объемом цилиндра до 50 куб.см, мотоциклов с поршневым двигателем с объемом цилиндра более 50 куб.см; и прочей промышленной продукции (за исключением ювелирных изделий)

Данные льготы действительны с 1 января 2023 года по 1 января 2033 года.

Н.Аббасова