В США не подтвердили значительный прогресс в переговорах по Саудовской Аравии и Израилю

Участники переговоров о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем пока не выработали рамки будущего соглашения между этими странами, сообщает "Аль-Арабийя" со ссылкой на официального представителя Белого дома Джона Кирби.
"Предстоит еще множество обсуждений, прежде чем мы придем к общему решению", - заявил Кирби журналистам.
"Пока нет (...) согласованных рамок для нормализации отношений или для обсуждения вопросов безопасности, которые затрагивают нас и наших друзей в данном регионе", - пояснил он.
Кирби добавил, что информация о консультациях США и Саудовской Аравии создала у некоторых наблюдателей неверное представление, будто переговоры сторон продвигаются увереннее, чем в реальности.
Ранее The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что США и Саудовская Аравия достигли договоренностей об основах будущего соглашения о нормализации отношений королевства и Израиля. По информации WSJ, США и Саудовская Аравия выработали общие контуры соглашения, по которому Саудовская Аравия признает Израиль - в обмен на уступки палестинцам, гарантии безопасности США и помощь в развитии гражданской ядерной программы.
Газета отметила, США и Саудовская Аравия нарастили дипломатические усилия после того, как две недели назад в Джидде прошла встреча наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.
В мае портал Axios информировал со ссылкой на неназванных представителей американских властей, что в Вашингтоне считают возможным достичь прорыва в нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией до конца 2023 года.
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