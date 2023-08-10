Тропический шторм обрушился на Южную Корею, из южных прибрежных частей страны эвакуировали 10 тыс. человек

Тропический шторм Ханун обрушился на Южную Корею, ливень привел к сходу оползней и наводнениям, из-за чего в южных прибрежных частях страны эвакуировали уже 10 тыс. человек, сообщает агентство Associated Press.
Шторм пришел в страну с юга и теперь движется на север страны. Экстренные службы уже получают сообщения о масштабных наводнениях в прибрежных частях страны и полагают, что ситуация будет лишь ухудшаться. Не исключено, что в ближайшее время эвакуация людей продолжится.
По данным министерства внутренних дел и безопасности, погибших или раненных нет.
В Южной Корее готовились к этому тропическому шторму. Людям рассылали предупреждения об угрозах, связанных с ударом стихии. Власти перекрыли сотни автомагистралей и общественных пространств, парков.
Начиная с 9 августа в городах на юге страны выпало почти 35 см осадков. В Чханвоне спасатели использовали веревки, чтобы вытащить пешеходов, застрявших в зонах затопления на дорогах. Жилые дома и здания заблокировали мешками с песком. В прибрежном Пусане затопило несколько автомагистралей, деревья выкорчеваны из земли с корнями, разрушены заборы, повреждены окна, дома, затоплены общественные парки.
В Южной Корее отменили более 380 авиарейсов, остановлено паромное сообщение.
Ожидается, что ближе к вечеру в четверг шторм ударит по Сеулу, а утром 11 августа придет в Северную Корею. Однако, и в Сеуле осадки еще будут идти в течение дня 11 августа.
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