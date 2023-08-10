В Нигере огласили имена нового правительства в преддверии саммита ЭКОВАС

Захватившие власти в Нигере военные назначили 21 министра нового правительства страны и зачитали их имена в прямом эфире на телевидении, передает в четверг "Аль-Джазира".

Имена огласил Махаман Руфай Лауали, получивший должность генерального секретаря правительства. Среди новых министров три генерала, участвовавшие в путче 26 июля, когда от власти был отстранен президент Мухамед Базум. Между ними распределили должности министра обороны, министра внутренних дел и министра спорта.

Новый кабинет министров примерно наполовину меньше, чем предыдущий, отмечает "Аль-Джазира".

Между тем, в четверг в соседней Нигерии запланирована встреча глав государств ЭКОВАС, в ходе которой они намерены обсуждать план действий касательно Нигера, в том числе, не исключается, что будет рассматриваться военная интервенция. После путча ЭКОВАС призывали к восстановлению в должности Базума. Военные Нигера отказались это сделать. Организация также исключила Нигер из своего состава в связи с этими событиями.

Путчисты, со своей стороны, объявили об остановке военного сотрудничества с Францией. Тем не менее, французский воинский контингент пока что остается в стране.

Также в Нигере присутствуют американские военные: с ними отношения нынешние де-факто власти Нигера пока не разрывали.

Западные СМИ сообщают со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что Вашингтон на данный момент не получал от Нигера сообщений о разрыве соглашений в сфере безопасности. По словам собеседников журналистов, пока ничто не указывает на то, что в будущем военные в Нигере пойдут на такой шаг.

У США в Нигере, помимо базы, на которой размещены помогающие местным сослуживцам военные, есть и специальная база для беспилотников. С тех пор, как военные захватили власти в Нигере, размещенные там американские военные, за редкими исключениями, не покидают территорию своих баз.