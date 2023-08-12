Министр обороны Польши заявил о создании оперативной группировки на границе с Беларусью

Польша создает военную оперативную группировку на границе с Беларусью, заявил в субботу министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Я решил создать оперативную группировку для выполнения операции Rengaw вблизи границы с Беларусью. Целью группировки является обучение войска польского в Подляском воеводстве, близ границы, а также создание резерва на случай ухудшения ситуации", - сказал глава Минобороны Польши, которого цитирует агентство PAP.

"Нет никаких сомнений, что польская граница находится под угрозой. Мы наблюдаем продолжающееся давление на польской границе, нелегальные попытки мигрантов преодолеть границу, которые поощряет белорусский режим", - заявил Блащак, подчеркнув, что "эта акция направлена против Польши с целью дестабилизации нашей страны".

Он напомнил, что под руководством пограничной стражи "проводится операция "Гриф", направленная на закрытие границы с Беларусью", в которой задействованы солдаты войска польского.

"Но я также принял решение создать военную оперативную группировку в рамках операции под кодовым названием Rengaw", - добавил он. "Характер этой боевой группы носит учебно-оборонительный характер", - подчеркнул министр обороны Польши.