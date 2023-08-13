В Беларуси ждут с визитом премьера Азербайджана

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов посетит с визитом Беларусь.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на белорусские СМИ, об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко по итогам встречи с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым.
«В этом году 30-летие дипломатических отношений. Очень активно развивается взаимодействие и сотрудничество на высшем уровне. Главы государств задают соответствующий ритм и тон белорусско-азербайджанским отношениям. Регулярно проводят встречи главы наших правительств. Рассчитываем, что весь спектр отношений будет развиваться только по восходящей. Мы с нетерпением ждем визита премьер-министра Азербайджана в нашу страну, во время которого планируем подписать пакет двусторонних документов, в том числе направленных на развитие межрегионального сотрудничества, взаимодействия наших столиц - Баку и Минска. В рамках визита предусмотрено проведение бизнес-форума", - сказал Петришенко.
Он также рассказал о планах по развитию сотрудничества двух стран по другим направлениям. В частности, в этом году состоялся первый азербайджано-белорусский молодежный форум, намечены планы по взаимодействию молодежных структур. В 2024 году планируются обменные Дни культуры - Азербайджана в Беларуси и Беларуси в Азербайджане.
Р.Ахмедов
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