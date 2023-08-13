Террористы ИГ взяли ответственность за нападение в иранском Ширазе

Члены террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) взяли на себя ответственность за нападение в мавзолее Шах-Черах в городе Шираз в иранской провинции Фарс, передает телеканал "Аль-Маядин".
Изначально иранские СМИ сообщали о четырех погибших. Однако позже в воскресенье региональные органы власти заявили, что погиб один человек, семь пострадали.
Согласно телеканалу Press TV, нападавших было двое, одного задержали сразу после нападения, второй скрылся.
Террористы ранее в воскресенье вошли на территорию почитаемого мусульманами комплекса мавзолея Шах-Черах, после чего открыли огонь по служителям.
Подобная атака в этом же месте произошла примерно год назад. В октябре 2022 года вооруженный мужчина проник на территорию мавзолея и убил 15 паломников.
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