Террористы ИГ взяли ответственность за нападение в иранском Ширазе

Члены террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) взяли на себя ответственность за нападение в мавзолее Шах-Черах в городе Шираз в иранской провинции Фарс, передает телеканал "Аль-Маядин".

Изначально иранские СМИ сообщали о четырех погибших. Однако позже в воскресенье региональные органы власти заявили, что погиб один человек, семь пострадали.

Согласно телеканалу Press TV, нападавших было двое, одного задержали сразу после нападения, второй скрылся.

Террористы ранее в воскресенье вошли на территорию почитаемого мусульманами комплекса мавзолея Шах-Черах, после чего открыли огонь по служителям.

Подобная атака в этом же месте произошла примерно год назад. В октябре 2022 года вооруженный мужчина проник на территорию мавзолея и убил 15 паломников.