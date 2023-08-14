Премьер Латвии уходит в отставку

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в понедельник объявил о своей отставке, передает агентство BNS. На пресс-конференции Кариньш сообщил, что подаст прошение об отставке правительства президенту Эдгару Ринкевичу в четверг. Отставка Кариньша и нынешнего кабинета министров откроет путь к формированию нового правительства, потенциальным ядром которого станут "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные", сообщает BNS. Кабинет министров продолжит выполнять свои обязанности до утверждения Сеймом нового правительства.

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