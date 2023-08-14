Премьер Латвии уходит в отставку

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в понедельник объявил о своей отставке, передает агентство BNS.
На пресс-конференции Кариньш сообщил, что подаст прошение об отставке правительства президенту Эдгару Ринкевичу в четверг.
Отставка Кариньша и нынешнего кабинета министров откроет путь к формированию нового правительства, потенциальным ядром которого станут "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные", сообщает BNS.
Кабинет министров продолжит выполнять свои обязанности до утверждения Сеймом нового правительства.
Баку осудил нападение на мавзолей в иранском Ширазе, квалифицировал его как теракт
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты султану Брунея
Tesla снизила цены на электромобили Model Y в Китае
Внешний долг Азербайджана в I полугодии сократился на 1,7%
Германия в I полугодии поставила в Азербайджан фармпродукцию на 22,6 млн евро
В Марокко температура воздуха впервые поднялась выше 50 градусов по Цельсию
ГААД получит 11,9 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
ИВ Газахского района направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Алиев ввел в строй систему водоснабжения и канализации города Газах
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank объявляет о программе “Yelaw Boot Camp”
В ТуранБанк удобнее получить онлайн-кредит с SİMA
Доступная рассрочка для онлайн покупок с помощью кредитной карты Yelo
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС