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Дальнее зарубежье 14.08.2023 15:35

Премьер Латвии уходит в отставку

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в понедельник объявил о своей отставке, передает агентство BNS.

На пресс-конференции Кариньш сообщил, что подаст прошение об отставке правительства президенту Эдгару Ринкевичу в четверг.

Отставка Кариньша и нынешнего кабинета министров откроет путь к формированию нового правительства, потенциальным ядром которого станут "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные", сообщает BNS.

Кабинет министров продолжит выполнять свои обязанности до утверждения Сеймом нового правительства.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА


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