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Дальнее зарубежье 14.08.2023 15:27

У побережья румынского курорта, вероятно, взорвалась морская мина

Сильный взрыв прогремел в понедельник в море близ курортного города Костинешть в Румынии, сообщает румынское радио.

"В данный момент специально подготовленные водолазы устанавливают причину взрыва. Вероятно, это была морская мина", - приводит радио слова представителя ВМС Румынии Корнелиу Павла.

О пострадавших не сообщается.

Между тем, по неподтвержденным данным, в этом же районе замечена еще одна морская мина. На место также прибыли специалисты-взрывотехники.

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Тэги: РУМЫНИЯ, МОРЕ, ВЗРЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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