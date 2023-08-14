У побережья румынского курорта, вероятно, взорвалась морская мина

Сильный взрыв прогремел в понедельник в море близ курортного города Костинешть в Румынии, сообщает румынское радио.
"В данный момент специально подготовленные водолазы устанавливают причину взрыва. Вероятно, это была морская мина", - приводит радио слова представителя ВМС Румынии Корнелиу Павла.
О пострадавших не сообщается.
Между тем, по неподтвержденным данным, в этом же районе замечена еще одна морская мина. На место также прибыли специалисты-взрывотехники.
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