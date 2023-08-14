Сенегал готовит контингент в рамках сил ЭКОВАС для вмешательства в Нигере

Сенегал ведет приготовления к возможной отправке своих военнослужащих в Нигер ввиду планируемого Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) потенциального военного вмешательства в этой стране в связи с путчем.

"Было объявлено о перегруппировке военных в Тиесе (регионе, где расположен крупный военный лагерь - ИФ) в рамках участия Сенегала в силах вмешательства ЭКОВАС в Нигере", - передает в понедельник сенегальское издание Le Quotidien.

По сообщению СМИ, Сенегал "очень серьезно воспринял идею возможного военного вмешательства в Нигере для восстановления конституционного порядка".

По данным Le Quotidien, помимо Сенегала, направить свои войска в Нигер обязались Бенин и Кот-д`Ивуар. В частности, президент Кот-д`Ивуара Алассан Уаттара заявил, что его страна сможет направить батальон в составе около 1,1 тыс. солдат наряду с контингентами соседних стран Западной Африки.

Вместе с тем издание указывает на отсутствие единства в государствах региона по вопросу военного вмешательства. Власти двух стран, как и Нигер, управляемых путчистами, - Мали и Буркина-Фасо, чье членство в ЭКОВАС приостановлено, заявили, что воспримут планируемую интервенцию как объявление войны им.

Против военного вторжения в Нигер выступил и президент Кабо-Верде Жозе Мария Невеш, заявивший, что использование в такой момент военной силы усугубит обстановку и создаст в регионе взрывоопасную ситуацию.

К этому, пишет сенегальское издание, надо добавить возражения сената председательствующей в ЭКОВАС Нигерии. Согласие сенаторов необходимо для направления за рубеж контингента национальных вооруженных сил. Нигерийские сенаторы требуют, чтобы президент Бола Тинубу усилил использование "политической и дипломатической опции".

Кроме того, добавляет Le Quotidien, не входящие в ЭКОВАС непосредственные соседи Нигера - Чад и Алжир также выступают против иностранной интервенции.

Африканское издание задается вопросом, в состоянии ли ЭКОВАС найти правильную стратегию для восстановления в Нигере конституционного порядка.

В столице Нигерии Абудже 10 августа состоялся саммит государств ЭКОВАС, участники которого подчеркнули в итоговом заявлении, что "постоянно нацелены на восстановление конституционного порядка, используя мирные методы".

Вместе с тем президент Нигерии и председатель ЭКОВАС Тинубу заявил, что члены этой региональной африканской организации готовы рассматривать любые варианты решения кризиса в Нигере, в том числе, в крайнем случае, идею применения силы.

Участники совещания согласились сформировать и держать наготове воинский контингент на случай, если потребуется проводить операцию на территории Нигера.

26 июля часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.