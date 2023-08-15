Трампу предъявлены обвинения по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия

Бывшему президенту США Дональду Трампу и группе из 18 сообщников большое жюри присяжных Джорджии предъявило в понедельник обвинения, связанные с попытками отменить результаты выборов 2020 года, сообщают местные СМИ.

"Трамп и другие обвиняемые (...) отказались признать, что Трамп проиграл, и они сознательно и умышленно присоединились к заговору с целью незаконного изменения результатов выборов в пользу Трампа", - цитируют СМИ обвинительное заключение.

В общей сложности в документе перечислены обвинения по 41 пункту.

Согласно Washington Post, Трампу предъявлено обвинение по 13 пунктам. К ним относятся нарушение закона Джорджии о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога и подачу ложных документов.

Среди союзников Трампа, против которых выдвинуты обвинения, его адвокат Руди Джулиани, экс-глава Белого дома Марк Медоуз и несколько советников.

Медоузу предъявлены два обвинения: подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим и рэкет. Тем временем Джулиани предъявлено в общей сложности 13 обвинений, включая ложные заявления, рэкет, сговор с целью выдать себя за государственного служащего, сговор с целью совершения подлога первой степени и сговор с целью подачи фальшивых документов.

В обвинительном заключении также фигурирует еще 30 нераскрытых сообщников.

По словам окружного прокурора округа Фултон Фани Уиллис, у обвиняемых есть время до полудня 25 августа, чтобы "добровольно сдаться".

"После предъявления обвинения, как это обычно делается по законодательству Джорджии, большое жюри выдало ордера на арест тех, кому были предъявлены обвинения", - сказала Уиллис в ходе пресс-конференции.

"Я даю обвиняемым возможность добровольно сдаться не позднее полудня в пятницу, 25 августа", - отметила она.

Уиллис добавила, что ее офис предложит провести судебный процесс по выборам Трампа в течение следующих 6 месяцев.

При этом дату судебного разбирательства по делу о вмешательстве в выборы 2020 года в Джорджии назначит судья.

Большое жюри в понедельник весь день заслушивало свидетельские показания по делу после более чем двухлетнего расследования прокурора округа Фултон Фани Уиллис о том, нарушил ли экс-президент Дональд Трамп и его союзники закон Джорджии, пытаясь повлиять на исход президентских выборов 2020 года в этом штате.