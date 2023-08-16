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Карабах 16.08.2023 12:25

Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане, находятся на въезде на авто- и ж/д Агдам-Ханкенди – Гаджиев

Представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, находятся на въезде на автомобильную и железную дороги Агдам-Ханкенди, сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Вместе с представителями дипломатического корпуса находимся на въезде на автомобильную и железную дороги Агдам-Ханкенди», - написал в среду Гаджиев в соцсети «Х» (ранее твиттер).

Он отметил, что ежедневная пропускная способность автодороги Агдам-Ханкенди составляет 17 тысяч автомобилей.

«Азербайджан строит дороги, а не стены для реинтеграции проживающих в Карабахе армян, но они устанавливают блоки и заграждения», - написал Гаджиев.

Р.Керимов

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Тэги: ГАДЖИЕВ, ДИПКОРПУС, ДОРОГА

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