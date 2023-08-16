Число жертв боев в Триполи выросло до 55

Число жертв боев, которые в понедельник развязали подчиняющиеся Правительству национального согласия (ПНА) вооруженные формирования, увеличилось до 55, число пострадавших - до 146, сообщает в среду агентство ЭФЭ.
Ранее сообщалось о 27 жертвах и более 100 раненых. При этом отмечалось, что вечером во вторник сторонам при посредничестве местных старейшин удалось договориться о передаче командира Махмуда Хамзы еще одной вооруженной группе и о возвращении бойцов с улиц города на базы.
В начале недели стало известно, что в бои вступила 444-я бригада столичного военного округа и Специальные силы сдерживания (ССС) - подразделение военной полиции для спецопераций. Поводом для боевых действий с применением тяжелого оружия стало задержание ССС командира 444-й бригады Хамзы в международном аэропорту Митига, который контролируют отряды ССС. Хамза ранее состоял в рядах ССС, был ключевым посредником в снижении напряженности между прочими вооруженными формированиями.
В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: поддерживаемое ООН ПНА в Триполи, на западе страны, и временный кабинет на востоке страны, который поддерживала Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, Хафтару оказывали помощь Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступали Турция, Катар и Италия.
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