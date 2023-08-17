Нефть перешла к росту, Brent у $84,2 за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут днем в четверг на фоне ослабления доллара США.
Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:54 составляет $84,18 за баррель, что на 73 цента (0,87%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 72 цента (0,91%) и составили $80,1 за баррель.
Индекс DXY, отражающий стоимость американской валюты относительно шести других основных мировых валют, понижается на 0,2% в ходе торгов в четверг, что повышает привлекательность торгуемых в ней сырьевых товаров.
"Быки" на рынке нефти стремятся прервать серию из трех подряд сессий в минусе, связанную в том числе с опасениями в отношении спроса со стороны Китая и растущей доходности US Treasuries, пишет MarketWatch.
После выхода сильных макроэкономических данных доходность 10-летних гособлигаций США достигла максимума с 2008 года, отмечает сетевое издание. Между тем слабая статистика из КНР и усиление обеспокоенности в отношении китайского рынка недвижимости оказали негативное влияние на оценку перспектив потребления со стороны экономики этой страны.
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