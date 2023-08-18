Китайский застройщик China Evergrande подал заявление о банкротстве в США

Китайский застройщик China Evergrande Group подал заявление о банкротстве в Нью-Йорке в соответствии со статьей 15 Кодекса о банкротстве США.
Эта статья обеспечивает иностранным компаниям с американскими активами доступ к судам в США и защищает их от претензий американских кредиторов в период реструктуризации, пишет Market Watch.
China Evergrande, являющаяся вторым по величине застройщиком в КНР, в июле сообщила об убытках в $81 млрд, зафиксированных за 2021 и 2022 годы.
Компания находится в процессе реструктуризации в Китае с 2021 года.
Совокупный долг Evergrande, превышавший $300 млрд на момент дефолта по облигациям в 2021 году, достиг $340 млрд к концу 2022 года, несмотря на распродажу активов.
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