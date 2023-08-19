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Регион 19.08.2023 20:48

Зеленский проведет в ближайшие дни переговоры с партнерами о поставках самолетов

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что вместе с партнерами добьется "соответствующего результата" в небе.

«Завтра также у меня будут переговоры и завтра, и послезавтра еще с несколькими государствами. Я уверен, что мы вместе с партнерами сделаем все и добьемся соответствующего результата в небе. Чтобы у россиян не было этого преимущества. Когда они контролируют небо, к сожалению, вы не можете быстро двигаться на земле. А нам это нужно", - сказал Зеленский в субботу на пресс-конференции в Стокгольме после переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

По словам Зеленского, "в небе у нас нет преимущества». «У нас нет современных самолетов. И реально шведский Grippen – это гордость вашего государства. И я считаю, что такой гордостью премьер-министр мог бы поделиться с Украиной",-сказалон.

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, САМОЛЕТЫ, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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