Мирзиеев в рамках визита в Азербайджан посетит Физули и Шушу

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник отправился с двухдневным государственным визитом в Азербайджан.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте узбекского лидера, визит осуществляется по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«В соответствии с программой визита в городе Баку пройдут переговоры на высшем уровне в узком и расширенном форматах. Предусмотрено совместное посещение (Алиева и Мирзиеева – ИФ) городов Физули и Шуша (в Карабахском регионе Азербайджана – ИФ), а также проведение других мероприятий с участием глав двух государств», - подчеркивается в информации.

Н.Аббасова