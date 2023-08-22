Нефть ускорила снижение, Brent у $83,9 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться днем во вторник на опасениях в отношении китайской экономики.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:18 составляет $83,89 за баррель, что на 57 центов (0,67%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к 14:07 мск понизились на 32 цента (0,4%) и составили $80,4 за баррель. Срок действия сентябрьских фьючерсов на американский бенчмарк истекает с завершением торгов во вторник. Более активно торгуемые октябрьские контракты дешевеют на 43 цента (0,54%), до $79,69 за баррель.

Экономическая неопределенность в Китае продолжает сказываться на перспективах спроса. Меры поддержки со стороны Пекина пока не убедили инвесторов в ускорении восстановления экономики второго по величине импортера нефти в мире, отмечает Trading Economics.

Участники рынка ожидают публикации данных Американского института нефти (API) о запасах в США во вторник, в 23:30 мск. В среду официальную статистику обнародует Минэнерго.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insight, в среднем ожидают снижения резервов нефти за неделю на 4,24 млн баррелей, бензина - на 1,15 млн баррелей. Запасы дистиллятов, по их оценкам, практически не изменятся.

Кроме того, трейдеры ждут публикации в среду предварительных значений индексов менеджеров закупок (PMI) в Штатах за август и новостей с ежегодного экономического симпозиума Федерального резервного банка Канзаса, который состоится 24-26 августа в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг).