Путин: будем готовы вернуться в «зерновую сделку» в случае выполнения всех обязательств перед РФ

Президент РФ Владимир Путин вновь повторил, что Россия готова вернуться в "зерновую сделку" только в случае реального выполнения всех обязательств перед РФ.

"Мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки. Будем готовы вернутся к ней. Но вернуться только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной", - сказал Путин, выступая с обращением к участникам Делового форума БРИКС.

"Ни одно из условий так называемой сделки, касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки осуществлено не было. Обязательства перед Россией на этот счет попросту игнорировались", - напомнил он.