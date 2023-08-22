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Регион 22.08.2023 22:54

Путин: будем готовы вернуться в «зерновую сделку» в случае выполнения всех обязательств перед РФ

Президент РФ Владимир Путин вновь повторил, что Россия готова вернуться в "зерновую сделку" только в случае реального выполнения всех обязательств перед РФ.

"Мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки. Будем готовы вернутся к ней. Но вернуться только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной", - сказал Путин, выступая с обращением к участникам Делового форума БРИКС.

"Ни одно из условий так называемой сделки, касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки осуществлено не было. Обязательства перед Россией на этот счет попросту игнорировались", - напомнил он.

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Тэги: ЕРНО, СДЕЛКА, УСЛОВИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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