В Физули открылась средняя школа, построенная Узбекистаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с супругой Зироатхон Мирзиёева в среду приняли участие в церемонии открытия полной средней школы №1 имени Мирзы Улугбека, построенной в городе Физули.
Школа построена по инициативе президента Узбекистана.
Р.Ахмедов
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