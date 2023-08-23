В Физули открылась средняя школа, построенная Узбекистаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с супругой Зироатхон Мирзиёева в среду приняли участие в церемонии открытия полной средней школы №1 имени Мирзы Улугбека, построенной в городе Физули. Школа построена по инициативе президента Узбекистана. Р.Ахмедов

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