Азербайджан и впредь готов оказывать Украине необходимую помощь - Алиев

Азербайджан и впредь готов оказывать Украине необходимую помощь, отметил президент Ильхам Алиев в своем поздравительном письме украинскому коллеге Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости президенту Украины.

«Нынешний высокий уровень отношений между Азербайджаном и Украиной обусловлен исторически сложившимися традициями тесной дружбы и взаимного уважения между нашими народами. Отрадно, что наши межгосударственные отношения, вытекающие из этой воли и построенные на прочной основе, благодаря нашим совместным усилиям динамично развиваются и выходят на новый этап. Верю, что азербайджано-украинские отношения будут и дальше развиваться в соответствии с целями и задачами, отраженными в Совместной декларации, которую мы подписали во время моего визита в Украину в январе прошлого года», - говорится в послании, которое опубликовано на сайте азербайджанского лидера.

«Азербайджан уважает суверенитет и территориальную целостность всех государств, в том числе Украины, всегда придерживаясь Устава ООН, норм и принципов международного права. Мы всегда держим во внимании вопросы гуманитарной помощи народу Украины и готовы оказывать необходимую помощь в будущем», - подчеркнул Алиев.

Президент Азербайджана выразил уверенность, что совместными усилиями с украинским коллегой Баку и Киев продолжат деятельность для укрепления двустороннего взаимовыгодного сотрудничества».

Б.Рустамбеков