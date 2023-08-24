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Регион 24.08.2023 16:40

Пашинян на встрече с Мишустиным заявил о наличии «очень проблемных вопросов» в региональном смысле

Премьер Армении Никол Пашинян поблагодарил российского премьера Михаила Мишустина за открытие новых полос на пропускном пункте Верхний Ларс на российско-грузинской границе.

Говоря о торговом обороте двух стран, Пашинян отметил, что в 2022 году он составил 5 млрд долларов, а в этом году рост продолжается.

Армению и Россию, подчеркнул Пашинян, связывают крепкие отношения и выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество будет плодотворным.

"Конечно, у нас есть очень проблематичные вопросы в региональном смысле, и мы всегда с российскими коллегами эти вопросы обсуждаем и, я уверен, что сегодня мы коснемся этих вопросов тоже", - сказал премьер.

Международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Верхний Ларс" - единственный действующий на сегодняшний день погранпереход, связывающий Россию с Арменией, Грузией и другими странами ближнего и дальнего зарубежья. Он обеспечивает товарооборот в торговле России и Армении. Это самый загруженный пункт пропуска международного транспортного коридора "Север-Юг".

В мае 2023 года к 25 полосам движения на "Верхнем Ларсе" добавилось 11 новых, а к 15 июня было запущено еще три полосы. Таким образом "Верхний Ларс" был расширен до 39 полос.

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