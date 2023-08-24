ФРГ поставила Украине ракеты для ЗРК Patriot, разведывательные БПЛА, системы обнаружения беспилотников

Берлин передал Украине ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщили в четверг в Минобороны ФРГ.

При этом 9 августа сообщалось, что Германия направила Украине два ЗРК Patriot.

Кроме того, согласно обновленной версии документа Минобороны Германии от 24 августа, ФРГ отправила Украине 10 систем для обнаружения беспилотников, 40 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, 16 грузовиков Zetros, 510 тыс. патронов для огнестрельного оружия.

В ведомстве добавили, что в планах дальнейших военных поставок Украине - еще 90 систем для обнаружения БПЛА, 42 грузовика Zetros, 31 млн патронов для огнестрельного оружия.