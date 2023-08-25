Нефть ускорила рост, Brent подорожала до $84,4 за баррель

Цены на нефть усилили подъем днем в пятницу, однако пока еще не вышли в плюс с начала недели.
Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:36 подорожали на $1,03 (1,24%) - до $84,39 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,99 (1,25%) - до $80,04 за баррель
Накануне обе марки подорожали на 0,2%.
Внимание трейдеров в пятницу направлено на выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.
Считается, что он обозначит в своем выступлении, какие факторы будет учитывать ФРС, принимая решения о том, когда следует завершить подъем базовой процентной ставки, и когда придет время для того, чтобы приступить к ее снижению.
Тем временем аналитик Citigroup Эд Морзе заявил в интервью агентству Bloomberg в четверг, что ключевым членам ОПЕК, вероятно, придется еще больше снизить производство нефти, поскольку члены организации, испытывавшие трудности с добычей в последние годы, начали ее наращивать.
Иран, Ирак, Ливия, Нигерия и Венесуэла увеличат производство в общей сложности на 900 тыс. баррелей в сутки (б/с) в этом году и по крайней мере на такую же величину в следующем, считают в Citi. Этого хватит для удовлетворения спроса на нефть, отметил Морзе.
"Любые упоминания про политику ОПЕК+ провоцируют закрытие коротких позиций, поскольку в марте группа удивила рынки объявлением о сокращении добычи, - отметил редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи. - Тогда объявление привело к скачку стоимости фьючерсов на $5 за баррель, и спекулянты, которые ставили на снижение цен, хорошо запомнили тот неприятный для них момент".
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