Армения использует водохранилище в Карабахе в качества инструмента экологической агрессии против Азербайджана

Армения продолжает использовать Сарсангское водохранилище в Карабахском экономическом регионе Азербайджана в качестве инструмента экологического и социально-экономического терроризма против Азербайджана.

Об этом говорится в совместном заявлении министерств экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства Азербайджана и Госагентства водных ресурсов.

«Сарсангское водохранилище на территории Азербайджана, созданное в 1976 году на реке Тертерчай и входящее в настоящее время в зону временного размещения российского миротворческого контингента, уже более 30 лет целенаправленно используется Арменией и покровительствующими ей силами как средство экологического и социально-экономического терроризма», - говорится в заявлении ведомств, которое поступило в пятницу в агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Ведомства указывают на то, что водохранилище, находящееся в аварийном состоянии, представляет серьезную угрозу для расположенных ниже населенных пунктов, хозяйств и инфраструктурных объектов.

«Сарсангское водохранилище, общий объем которого составляет 560 млн кубометров, управляется неправильно и не по назначению. Неправильное и неэффективное использование водных ресурсов продолжает оказывать серьезное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, региональную экосистему в целом, а также вызывает социально-экономические последствия», - говорится в заявлении.

Ведомства также отмечают, что помимо экологической агрессии, «Армения и покровительствующие ей силы» нанесли и продолжают наносить огромный ущерб экономике Азербайджана, умышленно блокируя в оросительный сезон подачу воды из водохранилища на территории Тертерского, Агдамского, Бардинского, Геранбойского, Евлахского и Агджабединского районов, обладающих большим сельскохозяйственным потенциалом и плодородными земельными ресурсами.

«Из-за нехватки воды, вызванной неиспользованием Сарсангского водохранилища по назначению, 100 тыс. га посевной площади на территории этих районов не могут быть вовлечены в активный сельскохозяйственный оборот. В то же время интенсивное использование подземных вод для удовлетворения потребностей населения в питьевой воде и проведения частичного орошения вызвало дисбаланс природных ресурсов», - говорится в заявлении.

Ведомства Азербайджана призвали Армению прекратить действия, которые приводят к нарушению основных прав человека населения вышеуказанных районов, а именно права на доступ к безопасной питьевой воде.

Н.Аббасова