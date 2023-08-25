Военным атташе 22 стран показали БПЛА ВС Азербайджана

Для военных атташе иностранных государств стран, аккредитованных в Азербайджане, был организован ознакомительный визит в Н-скую воинскую часть Военно-воздушных сил (ВВС). Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минобороны, представителям аппарата военного атташе 22 государств был представлен брифинг об основных направлениях деятельности воинской части. «В рамках визита иностранным военным были продемонстрированы некоторые БПЛА, находящиеся на вооружении Азербайджанской Армии, и дана информация об их тактико-технических характеристиках», - подчеркивает Минобороны. Р.Ахмедов

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