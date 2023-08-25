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Оборона 25.08.2023 17:18

Военным атташе 22 стран показали БПЛА ВС Азербайджана

Для военных атташе иностранных государств стран, аккредитованных в Азербайджане, был организован ознакомительный визит в Н-скую воинскую часть Военно-воздушных сил (ВВС).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минобороны, представителям аппарата военного атташе 22 государств был представлен брифинг об основных направлениях деятельности воинской части.

«В рамках визита иностранным военным были продемонстрированы некоторые БПЛА, находящиеся на вооружении Азербайджанской Армии, и дана информация об их тактико-технических характеристиках», - подчеркивает Минобороны.

Р.Ахмедов

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Тэги: ВВС, АТТАШЕ, БПЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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