Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в необходимости делать из БРИКС альтернативу G20. Об этом он заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1".

Он предположил, что после расширения БРИКС позиции объединения укрепятся в G20. "Так что формально деление "Группы двадцати" на "семерку+" и БРИКС+ обретает практические черты", - заметил Лавров.

Министр в разговоре с журналистами также напомнил заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва не намерена никого "ущемлять".

К настоящему моменту в БРИКС состоят пять стран - Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 2024 года в объединение БРИКС попадут Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, в том случае, если официально примут приглашения.

В.Алиев