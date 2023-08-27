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Дальнее зарубежье 27.08.2023 21:00

Лавров усомнился в необходимости делать из БРИКС альтернативу G20

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в необходимости делать из БРИКС альтернативу G20. Об этом он заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1".

Он предположил, что после расширения БРИКС позиции объединения укрепятся в G20. "Так что формально деление "Группы двадцати" на "семерку+" и БРИКС+ обретает практические черты", - заметил Лавров.

Министр в разговоре с журналистами также напомнил заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва не намерена никого "ущемлять".

К настоящему моменту в БРИКС состоят пять стран - Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 2024 года в объединение БРИКС попадут Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, в том случае, если официально примут приглашения.

В.Алиев

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Тэги: БРИКС, АЛЬТЕРНАТИВА, G20

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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