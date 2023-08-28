Алиев утвердил Госпрограмму развития социальных услуг в Азербайджане до 2027г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму развития социальных услуг, рассчитанную на 2023-2026гг. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», реализация мероприятий, предусмотренных в программе возложена на Минтруда и соцзащиты населения. Минтруда раз в год должно предоставлять президенту страны информацию о ходе реализации программы. Мониторинг и оценку реализации программы будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций. Распоряжение об утверждении программы опубликовано в понедельник на официальном сайте президента Азербайджана. Р.Ахмедов

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