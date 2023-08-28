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Внутренняя политика 28.08.2023 15:57

Алиев утвердил Госпрограмму развития социальных услуг в Азербайджане до 2027г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму развития социальных услуг, рассчитанную на 2023-2026гг.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», реализация мероприятий, предусмотренных в программе возложена на Минтруда и соцзащиты населения.

Минтруда раз в год должно предоставлять президенту страны информацию о ходе реализации программы.

Мониторинг и оценку реализации программы будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

Распоряжение об утверждении программы опубликовано в понедельник на официальном сайте президента Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПРОГРАММА, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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