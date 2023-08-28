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Внешняя политика 28.08.2023 16:14

Миятович готова приехать в Карабахский регион Азербайджана

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала Ереван и Баку приложить усилия для продвижения мирного процесса.

«Армения и Азербайджан должны приложить усилия для продвижения вперед в вопросах примирения и обеспечения прочного мира для всех людей», - сказала Миятович.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Миятович также заявила о готовности отправиться в Карабахский регион Азербайджана, чтобы помочь в разрешении ситуации.

«Я подтверждаю свою приверженность и готовность взаимодействовать со всеми соответствующими собеседниками и отправиться в Карабах, чтобы помочь в преодолении существующих вызовов», - сказала Миятович, чьи слова приводит пресс-служба Совета Европы.

Р.Керимов

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Тэги: СЕ, КОММИСАР, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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