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Дальнее зарубежье 30.08.2023 00:33

Номинальные зарплаты в Германии во II квартале выросли рекордными темпами - на 6,6%

Зарплаты в Германии в номинальном выражении выросли во втором квартале 2023 года на 6,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года - максимальными темпами с начала отслеживания этих данных в 2008 году, говорится в сообщении Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

Рост ускорился по сравнению с 5,6% в первом квартале благодаря подъему минимальных зарплат, а также выплатам бонусов многими компаниями, пытающимися смягчить последствия высокой инфляции для бюджетов сотрудников.

Темпы повышения зарплат впервые с 2021 года превысили инфляцию, составившую в апреле-июне 6,5%.

Увеличение темпов роста зарплат может дать необходимый импульс потребительским расходам в Германии, однако, с другой стороны, этот фактор усиливает инфляционные опасения, отмечает газета Financial Times.

Зарплаты в реальном выражении во втором квартале были на 0,1% выше, чем годом ранее.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЗАРПЛАТЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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