Перебои в авиасообщении Великобритании сохранятся в ближайшие дни

Устранение неполадок в системе управления воздушным движением, возникших в понедельник, займет еще несколько дней, заявил министр транспорта Великобритании Марк Харпер в интервью BBC.
Причину сбоя предстоит установить Национальной службе управления воздушным движением (NATS), однако правительство страны уверено, что это не было кибератакой, добавил министр.
Днем ранее NATS была вынуждена ограничить пропускную способность воздушного пространства страны из-за некой "технической проблемы", повлиявшей на работу автоматизированных диспетчерских систем, говорилось в заявлении регулятора.
Несмотря на то, что неполадки удалось устранить уже к полудню понедельника, пассажиры по-прежнему сталкиваются с перебоями в обслуживании на фоне смещения графика полетов.
Так, по данным сервиса FlightRadar24, в результате сбоя в одном только аэропорте Хитроу было задержано 36 и отменен 31 рейс, а число отложенных и отмененных рейсов во втором по размеру аэротерминале страны, Гатвике, достигло 68 и 23 соответственно.
Произошедший инцидент относится к числу чрезвычайных обстоятельств, в связи чем авиакомпаниям не придется выплачивать пассажирам компенсацию, однако они обязаны предложить им возмещение расходов или возможность воспользоваться другим рейсом.
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