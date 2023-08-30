Будущее разведки и разработки: празднование 10-й юбилейной технической Каспийской конференции SPE в Баку, Азербайджан.

Историческое Каспийское техническое мероприятие общества инженеров нефтяной промышленности SPE возвращается ко дню своего 10-летнего юбилея с 20 по 23 ноября в Баку, Азербайджан. В этом году на мероприятии обсудят последние передовые технологии и практики отрасли, формирующие будущее разведки и добычи нефти и газа как на местном Каспийском, так и на глобальном уровне.

При поддержке национальной нефтяной компании SOCAR и совместно с Обществом нефтяных геологов Азербайджана, событие этого года готовится вернуться к полноценному формату. Основное внимание будет уделено восстановлению связей и решению новых вызовов в отрасли.

За последнее десятилетие нефтегазовая промышленность столкнулась со значительными вызовами, и тем не менее, у многих компаний, исследующих «зеленые» возможности и области возобновляемой энергетики произошли положительные преобразования. С целью плодотворных дискуссий и обмена знаниями, мероприятие SPE известное своей влиятельной ролью в нефтегазовой отрасли, соберет вместе экспертов отрасли и профессионалов в области разведки и добычи. Участники получат ценные научные представления о трансформационных инновациях, двигающих промышленность вперед, и о ключевых вызовах, происходящих в ней.

За эти годы мероприятие SPE привлекло более 4000 ведущих профессионалов отрасли, экспертов и принимающих решения из различных областей в Каспийском регионе. Оно способствовало установлению связей с более чем 50 компаниями и знакомило с последними тенденциями и технологиями, формирующими отрасль. Вместе мы не только укрепили энергетический ландшафт региона, но и внесли свой вклад в глобальный диалог об устойчивом росте и ответственных практиках.

На фоне нестабильной геополитической обстановки Каспийский регион выступает ключевым игроком, предлагая надежность и предсказуемость в качестве доверенного партнера на глобальном рынке. С увеличением важности диверсификации и доступности роль этого региона становится все более значимой. В этих условиях своевременное проведение конференции SPE представляет уникальную возможность для конструктивных диалогов, обмена идеями и крепких профессиональных связей, предоставляя заинтересованным сторонам в Каспийском регионе надежную платформу для навигации в сложностях этой отрасли.

В этом году ожидается участие более 500 человек, включая представителей правительства, международных и национальных нефтегазовых, и сервисных компаний. Мероприятие этого года обещает быть впечатляющей встречей региональных игроков. Участники погрузятся в обширный объем информации и анализа, которыми поделятся известные спикеры, предоставляя весьма ценные технические инсайты и перспективы развития. Увлекательные дискуссии во время панелей с участием высокопоставленных представителей отрасли обеспечат динамичный обмен опытом, способствуя ценному взаимодействию мнениями и поддерживая местных участников в их стремлении к совершенству.

Каспийская техническая конференция SPE 2023 года получает поддержку ведущих глобальных игроков в нефтегазовой отрасли, включая компании BP, ProServ, Equinor, Baker Hughes, TotalEnergies EP, Tengizchevroil, Dragon Oil, NCOC, SLB, DeGolyer and MacNaughton, Hunting Energy, Halliburton и EI Group.

Чтобы узнать больше о 10-й ежегодной технической конференции SPE на Каспии, пожалуйста, посетите: https://www.spe-events.org/caspian/welcome

Об организации SPE

Общество инженеров нефтяной промышленности (SPE) – это некоммерческое профессиональное объединение, члены которого занимаются разработкой и производством энергетических ресурсов. SPE обслуживает более 119 000 членов в 138 странах мира. SPE является ключевым ресурсом для технических знаний, связанных с разведкой и добычей нефти и газа, и предоставляет услуги через свои публикации, мероприятия, обучающие курсы и онлайн-ресурсы на сайте www.spe.org.

Медиа контакты

Katie Dunn

E-mail: kdunn@spe.org

Aliya Boranbayeva

E-mail: specomms@gmail.com

Tel.: + 49 1522 344 2591