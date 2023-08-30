21 человек погиб в Таджикистане из-за селей и ливней

В Таджикистане число жертв ливневых дождей и спровоцированных ими селей достигло 21 человека, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-центр КЧС республики.

"Во время ликвидации последствий стихийного бедствия в пострадавших районах Таджикистана обнаружили тела ещё четырех погибших, таким образом, их число выросло до 21", - сообщает "Азия-Плюс".

Отмечается, что за прошедшие сутки были найдены тела еще двоих в городе Вахдат и двоих в Варзобском районе, среди них - ребенок.

По состоянию на утро 30 августа, всего в городе Вахдат от стихии погибли 17 человек, в районах Рудаки и Варзоб - по два человека.