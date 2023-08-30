Население в городах Габона вышло на улицы приветствовать новые власти, свергнувшие президента страны

Сторонники военных в Габоне, которые объявили о низложении президента страны Али Бонго Ондимбы, в среду вышли на улицы столицы государства Либревиля праздновать успех путча, передало агентство AP.
"Спасибо вам, армия. Наконец-то. Мы столько ждали этого момента", - сказал один из жителей, стоявший перед бойцами республиканской гвардии страны.
Граждане с солдатами распевали национальный гимн. Поступили сообщения, что в других городах после новостей о перевороте жители тоже собрались на улицах.
Путчисты заявили, что свергнутый президент находится под домашним арестом, а его сын взят под стражу.
Группа военных в Габоне в эфире общественного телевидения ранее объявила о низложении президента, который находится у власти 14 лет, а на днях был переизбран на третий срок. Согласно результатам президентских выборов, Ондимба заручился поддержкой 64,27% избирателей. Организаторы переворота объявили, что итоги выборов недействительны, все институты власти распускаются, а границы закрыты до особого распоряжения.
После низложения президента глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе будут обсуждать события в Габоне, и путч способствует росту нестабильности в регионе.
AP напоминает, что семья Бонго Ондимба удерживала власть в Габоне 55 лет, поддерживала тесные связи с Францией. Али Бонго Ондимба встречался в июне с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Париж держит контингент в 400 военных в Габоне.
Согласно сообщению АР, в случае успеха путч в Габоне станет восьмым с 2020 года в странах Западной и Центральной Африки. В отличие от Нигера, Мали, Буркина-Фасо Габон не столкнулся с угрозой джихадистов, вел добычу нефти и считался относительно стабильной страной. Однако, по данным за 2020 год, 40% молодежи безработные.
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