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Дальнее зарубежье 30.08.2023 14:43

Население в городах Габона вышло на улицы приветствовать новые власти, свергнувшие президента страны

Сторонники военных в Габоне, которые объявили о низложении президента страны Али Бонго Ондимбы, в среду вышли на улицы столицы государства Либревиля праздновать успех путча, передало агентство AP.

"Спасибо вам, армия. Наконец-то. Мы столько ждали этого момента", - сказал один из жителей, стоявший перед бойцами республиканской гвардии страны.

Граждане с солдатами распевали национальный гимн. Поступили сообщения, что в других городах после новостей о перевороте жители тоже собрались на улицах.

Путчисты заявили, что свергнутый президент находится под домашним арестом, а его сын взят под стражу.

Группа военных в Габоне в эфире общественного телевидения ранее объявила о низложении президента, который находится у власти 14 лет, а на днях был переизбран на третий срок. Согласно результатам президентских выборов, Ондимба заручился поддержкой 64,27% избирателей. Организаторы переворота объявили, что итоги выборов недействительны, все институты власти распускаются, а границы закрыты до особого распоряжения.

После низложения президента глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе будут обсуждать события в Габоне, и путч способствует росту нестабильности в регионе.

AP напоминает, что семья Бонго Ондимба удерживала власть в Габоне 55 лет, поддерживала тесные связи с Францией. Али Бонго Ондимба встречался в июне с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Париж держит контингент в 400 военных в Габоне.

Согласно сообщению АР, в случае успеха путч в Габоне станет восьмым с 2020 года в странах Западной и Центральной Африки. В отличие от Нигера, Мали, Буркина-Фасо Габон не столкнулся с угрозой джихадистов, вел добычу нефти и считался относительно стабильной страной. Однако, по данным за 2020 год, 40% молодежи безработные.

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Тэги: ГАБОН, ПЕРЕВОРОТ, СИТУАЦИЯ

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